شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأحساء» يختتم التدريب المهني للمعلمين والمعلمات حديثي التعيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وردة عبدالرزاق (الأحساء)

اختتم البرنامج التدريبي المهني «الحقيبة التأسيسية للمعلمين والمعلمات حديثي التعيين» اليوم (الخميس) بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، بحضور 97 معلما ومعلمة.

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وتم تزويد المعلمين والمعلمات بأهم الأهداف للحقيبة التأسيسية للمعينين الجدد (بنين – بنات) وهي: أن يتمكن المتدرب من إدارة بيئة التعلم داخل الفصل بفاعلية، تقليص الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق الميداني، استثمار مكونات بيئة التعلم بفاعلية، التخطيط للدرس ومراعاة أنماط التعلم أثناء التخطيط، إدراك خصائص النمو للطالب وملاحظتها ومراعاتها أثناء التعامل معه، معرفة أنواع التقويم وكيف يتم تطبيقها والاستفادة منها.

واحتوت الحقيبة على أجزاء تم انتقاؤها من 4 حقائب هي: خصائص النمو (وتشمل خصائص طلاب الابتدائية وخصائص طلاب الثانوية والمتوسطة)، بعض المشكلات التي قد يواجها المعلم والمعلمة والمتعلقة بخصائص النمو والتطبيقات التربوية لها، إدارة البيئة الصفية (وتتضمن التعليم والتعلم، التواصل غير اللفظي، المثيرات والتعزيز، تهيئة الدرس وغلقه، الأمور التي يجب توفرها في المعلم لضبط إدارة بيئة التعلم، المشكلات الصفية وخطوات التعامل معها)، إضافة إلى التخطيط للتدريس وأنواع التقويم.

يذكر أن تنفيذ هذا البرنامج تم تنفيذه من تاريخ 1440/12/19 ولمدة 3 أيام، وسبق ذلك استقبال المعلمين من يوم الأحد الموافق 1440/12/17 حيث تم عقد اجتماع ترحيبي ثم تسليمهم الأوراق والخطابات التوجيهية للمدارس.