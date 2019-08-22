، إحالة معنفي "يتيمة بتبوك" للجهات المختصة.. استغاثة بدايتها "تويتر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحربي" لــ"الخليج 365": تم تقديم الرعاية والحماية اللازمة لها

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد الحربي لــ"الخليج 365" أنه تمت مباشرة حالة الفتاة التي أطلقت اليوم نداءً عبر "تويتر"، على إثر تعرضها لحالة عنف.

وقال "الحربي": باشرت وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية حالة فتاة تعرضت للإيذاء؛ حيث تم تقديم الرعاية والحماية اللازمة لها، وإحالة المتسببين إلى الجهات المختصة لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحقهم.

وعلمت "الخليج 365" أن التقرير الطبي الأولي أشار إلى وجود حالة عنف، وتم نقل الفتاة وهي في العقد الثاني ويتيمة الأبوين إلى دار الحماية بعد خروجها من المستشفى.