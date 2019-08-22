، سوق عكاظ يوفر منصة جديدة للأسر المنتجة.. والمطبخ الجيزاني يشهد إقبالاً كبيراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجهات المعنية قدمت الدعم والخدمات للأسر.. وطبّقت أعلى معايير الصحة والسلامة

خصص "سوق عكاظ" منطقة خاصة تجمع أكثر من 40 نوعاً من فنون الطهي التي تقدمها الأسر المنتجة عبر المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك ضمن موسم الطائف.

ويقدم المطعم الجيزاني "تنور زمان" لزوار سوق عكاظ؛ أصنافاً متنوعة من المائدة الجيزانية على أيدي مالكته "أم فيصل" وعائلتها، حيث تواجدت في الطائف قبل بداية الموسم لتشرف بنفسها على بناء التنور المستخدم للطهي لتقدم لمحبي المطبخ الشعبي ما يتوقعونه من نكهات أصيلة.

وتقول مريم العنبري "أم فيصل" إنها بدأت عملها الخاص قبل تسع سنوات، وذلك بعمل خلطاتها الخاصة من بهارات الكبسة المتنوعة وخلطة الماجي الصحية والمصنوعة بالكامل من منتجات محلية وطبيعية والخالية من الملح، وأضافت: "بدايتي الفعلية كانت بإنتاج خلطاتي الخاصة من البهارات وإعداد الأطباق الجيزانية وبيعها من المنزل، ومع الوقت بدأ العمل بالتوسع، فقررنا المشاركة في معارض الأسر المنتجة داخل وخارج المملكة".

وشكّل موسم الطائف فرصة حقيقية لها وللعديد من الأسر المنتجة ورواد الأعمال لتحقيق حلمهم بامتلاك أعمالهم الخاصة والتواصل مباشرة مع العملاء، كمطعمها الذي شهد انطلاقته الأولى من خلال سوق عكاظ، والذي يحظى بإقبال واضح من مرتادي السوق، لنكهاته المميزة وأسعاره المناسبة للجميع، وتفخر بأن عدداً كبيراً من رواد مطعمها من كبار الشخصيات والمسؤولين، ومن أهم الأطباق التي تقدمها الحنيذ، المغش الجيزاني، البرمة، اللحوح والرز المندي.

وتؤكد "أم فيصل" أن الداعم الرئيسي لها هم أفراد أسرتها كونها واجهت العديد من المحبطين في بداية عملها الخاص.

يذكر أن الجهات المعنية في موسم الطائف قدمت الدعم والخدمات المطلوبة للأسر المنتجة المشاركة في سوق عكاظ من الناحية الإدارية، التنظيمية والإشرافية، مع تطبيق أعلى معايير الصحة والنظافة والأمن والسلامة لتقديم أفضل الخدمات للزوار وإعطائهم الفرصة لتذوق النكهات المختلفة لترضي أذواق الزوار حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.

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