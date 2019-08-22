بينها خدمة «مستحدثة».. الصحة تعدّد جهودها في موسم الحج

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن الخِدْمات التخصصية النوعية التي قدمتها مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ .

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إنّ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقُّوا الخِدْمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية يوم العشرين من شهر ذي الحجة بلغ 649 ألفًا و690 حاجًا وحاجة؛ حيث أجريت 40 عملية قلب مفتوح و1140 قسطرة قلبية، فيما أجريت 3328 عملية غسيل كلوي و151 عملية مناظير، بينما دخل 6034 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 14 حالة ولادة، وجميع هذه الخِدْمات قدمت مجانًا وبدون مقابل.

«الصحة» كانت قد استعدت مبكرًا لحج هذا العام 1440، وأصدرت الاشتراطات والتوصيات الصحية للحج، ونشرتها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين، واستفاد أكثر من مليون و690 ألف حاجٍّ من الخِدْمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية التي جهزتها الوزارة هذا العام.

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كما شاركت الوزارة، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية، في مبادرة طريق مكة التي شملت تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة، وأحدثت نقلةً نوعيةً في الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة نسبة 100% للمرة الأولى.

وبلغ عدد المشاركين في خدمة الحجاج هذا العام نحو 30 ألفًا من منسوبي وزارة الصحة، كما جرى تهيئة 25 مستشفى في مكة المكرمة، المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بسعة إجمالية تبلغ 5000 سرير، و142 مركزًا للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة، توجد في أماكن تجمع الحجاج، في مراكز طوارئ جسر الجمرات، والمواقع الطبية في قطار المشاعر.

وللمرة الأولى هذا العام، أطلقت «الصحة» العام تقنية «الروبوت» الآلي للاستشارات الطبية التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بعد، كما وفرت أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937، وتطبيق نظام المِلَف الطبي الإلكتروني في 55 مركز رعاية صحية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة.