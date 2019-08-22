السعودية اليوم / اللجنة المنظمة لمهرجان سكرية المذنب الحمراء تطلق جملة من الفعاليات التنافسية



المذنب 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان سكرية المذنب الحمراء 40 في نسختها الثانية، جملة من الفعاليات التنافسية والمسابقات المختلفة لعموم أفراد المجتمع، بهدف المشاركة وإطلاق الإبداعات وتسويق المنتجات عبر هذه التظاهرة الاقتصادية.

وأوضحت اللجنة أن الجوائز تستهدف الجنسين من مختلف الأعمار، وأن المشاركة ستكون متاحة في واحدة من أربعة منافسات مختلفة هي: أفضل كنيز سكرية حمراء، وأفضل سلة سكرية حمراء، وأفضل حلا تمر، وأفضل حرفة يدوية فنية، إضافةً إلى مسابقات يومية تطرح أثناء المزاد اليومي للتمور.

// انتهى //

14:11ت م

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