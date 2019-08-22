السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل فريق سخاء التطوعي



بريدة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس رابطة التطوع بالمنطقة, في مكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم، قائدة فريق سخاء التطوعي أفنان بنت علي الدبيخي، وأعضاء الفريق لتسليم تقرير مبادرة الفريق "من الباب للباب" للموسم الثاني، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ، وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية تنمية العمل التطوعي وتعزيز حضوره، مثمناً الأعمال الخيرة التي يقوم بها فريق سخاء التطوعي، مشيداً بمبادرة "من الباب للباب" التي تأتي ضمن مبادرات العطاء لخدمة المجتمع وبدور المرأة في الأعمال التطوعية، وما تقدمه من جهود موفقة لتؤدي دورها في تحقيق رؤية المملكة، متمنياً سموه التوفيق والسداد للفريق وأعضائه.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتعزيز العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.

من جانبه قدمت الدبيخي شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على ما يبذله من دعم وعطاء وتشجيع مستمر للعمل التطوعي بالمنطقة، مبينةً أن مبادرة "من الباب للباب" التي تُعنى باستقبال لحوم الأضاحي من المساهمين خلال أيام عيد الأضحى المبارك أقيمت تحت مظلة رابطة التطوع بالقصيم, مشيرةً إلى أن المبادرة استفاد منها 62 أسرة بمعدل 1296 فرداً داخل مدينة بريدة، ومحافظة الرس من الأسر المتعففة، بمعدل 72 ساعة عمل تم من خلالها تجهيز أكثر من 398 كيلو جراماً من لحوم الأضاحي.

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13:32ت م

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