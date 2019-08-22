شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار غزيرة وبَرَد وسيول على الطائف وأضم والعرضيات وميسان والقنفذة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الخميس)، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وسيول، وذلك على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والقنفذة، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنقطة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.