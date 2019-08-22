محمد بن مسعود - الدمام - فحص بيطري وعلاج عبر 4 عيادات متنقلة و6 فرق بواقع 15 طبيباً ومساعداً تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة تقديم خدماتها البيطرية لـ12000 رأس من الإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، والذي يستمر حتى 5/ 1/ 1441هـ. وأوضحت الوزارة أنها تقدّم خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال 4 عيادات متنقلة و6 فرق بيطرية، بواقع 15 طبيباً ومساعداً بيطرياً. وأشارت إلى وجود فرقتين بيطريتين ترافق كل شوط، وتتولى مهام الفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن. يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوّها من الأمراض وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم. وتدعو الوزارة ملاك الإبل إلى ضرورة زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة لتسجيل بياناتهم استعداداً لانطلاق أعمال الترقيم للإبل. 22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 01:38 PM فحص بيطري وعلاج عبر 4 عيادات متنقلة و6 فرق بواقع 15 طبيباً ومساعداً Advertisements دعوة للتسجيل والترقيم.. خدمات طبية لـ12 ألف رأس أبل بمهرجان ولي العهد دعوة للتسجيل والترقيم.. خدمات طبية لـ12 ألف رأس أبل بمهرجان ولي العهد تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة تقديم خدماتها البيطرية لـ12000 رأس من الإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، والذي يستمر حتى 5/ 1/ 1441هـ. وأوضحت الوزارة أنها تقدّم خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال 4 عيادات متنقلة و6 فرق بيطرية، بواقع 15 طبيباً ومساعداً بيطرياً. وأشارت إلى وجود فرقتين بيطريتين ترافق كل شوط، وتتولى مهام الفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن. يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوّها من الأمراض وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم. وتدعو الوزارة ملاك الإبل إلى ضرورة زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة لتسجيل بياناتهم استعداداً لانطلاق أعمال الترقيم للإبل. الكلمات المفتاحية ، دعوة للتسجيل والترقيم.. خدمات طبية لـ12 ألف رأس أبل بمهرجان ولي العهد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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