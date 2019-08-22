“النقل” تستقبل الراغبين في التأهيل كمزودي خدمة للتجهيز الفنّي للحافلات وسيارات الأجرة

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دعت الهيئة العامة للنقل، أمس الأربعاء، الراغبين في التأهيل كمزودي خدمة للتجهيز الفنّي لمركبات الأجرة والحافلات، للتقدّم إلى الهيئة لتسلم شروط التقديم حسب العناوين الموضحة.

وتضمّنت الخصائص التي وضعتها الهيئة؛ توفّر بيانات السائق واحتواء المركبة على نظام ملاحي وإمكانية السداد الإلكتروني ووجود جهاز تتبع مربوط بمنصة واصل وطابعة فواتير.

إلى جانب وجود شاشة أمامية وخلفية مزودة بعداد إلكتروني لاحتساب الأجرة، ومحتوى تعريفي متعدد اللغات عن المملكة وبيانات عن المركبة والمنشأة، علماً بأن آخر موعد لتسلم طلبات التأهيل هو الخميس 5 سبتمبر 2019م.



