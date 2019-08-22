توقيت صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، وقد سميت بذلك لانه يتم إقتطاعها من قبل الزكاة، ويتم صرفها بشكل دوري لكافة الاسر ذات الدخل المنخفض أو الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وقد كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة على أنه يمكن التسجيل في المقطوعة بشكل سنوى لمرة واحدة بعد ان يتم صرف مساعدة المقطوعة للأسر ذاتها، ويجب أن يمر عام كامل على ذلك، وقد عمدت وزارة العمل على ذلك من اجل مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتهدف من خلال ذلك إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المنخفض .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يجب على الأسرة أن تكون من ذات الدخل المنخفض أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم من المقطوعة. يتم صرف المقطوعة بشكل سنوي لمرة واحدة. يتم تحديد الإعانة بناءاً على قيمة دخل الأسرة وعدد أفرادها.

الفئات المستفيدة من المقطوعة في الضمان

الأرامل والمطلقات. الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر محدودة الدخل. الاسر التي غاب عنها عائلها .

الإستعلام عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي بشكل دوري على توقيت صرف المقطوعة، حيث يامل الكثير من المستفيدين أن يتم الإسراع في صرفها، وذلك لحاجة الاسرة السعودية ذات الدخل المنخفض بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وقد كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية النقاب عن موقعها الإلكتروني، حيث يمكنك زيارة الموقع من خلال الرابط التالي هــــــــنــــــا، وقد قامت الوزارة بعمل العديد من التطويرات والتعديلات على الموقع من اجل تحسين الوصول إليه وتقديم كافة الخدمات التي يجب تقديمها للأسر السعودية.