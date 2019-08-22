شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفاة مضيفة طيران و إصابة أخريات في حادث حافلة تابعة للـ خطوط السعودية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:56 صباحًا, 22 أغسطس 2019 م المناطق _ الرياض تعرضت ‏إحدى حافلات الخطوط السعودية لنقل المضيفات لحادث مروري وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. و أعلن “مركزالتواصل بالخطوط السعودية” عن وفاة مضيفة وتعرض عدد من زميلاتها لبعض الإصابات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وفاة مضيفة طيران و إصابة أخريات في حادث حافلة تابعة للـ خطوط السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.