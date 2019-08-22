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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت عن إيداعها صباح اليوم الخميس مكافآت تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي في حسابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، كما ستودع إدارة النادي مكافآت التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا بالإضافة لراتب شهر يوليو الماضي.
وقالت الإدارة: "يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تجهيز الفريق الأول واستقراره بشكل كامل قبل انطلاقة منافسات الدوري حين يواجه الفريق الأول نظيره فريق نادي ضمك على استاد الملك فهد الدولي".
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 12:19 AM
أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت عن إيداعها صباح اليوم الخميس مكافآت تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي في حسابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، كما ستودع إدارة النادي مكافآت التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا بالإضافة لراتب شهر يوليو الماضي.
وقالت الإدارة: "يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تجهيز الفريق الأول واستقراره بشكل كامل قبل انطلاقة منافسات الدوري حين يواجه الفريق الأول نظيره فريق نادي ضمك على استاد الملك فهد الدولي".
، إدارة النصر تودع مكافآت الدوري والثمانية وراتب شهر للاعبين ،
المصدر : الخليج 365
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