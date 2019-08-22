محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم. وأسفرت النتائج عن تعادل الثقبة وأحد بدون أهداف، وفوز الكوكب على الباطن 2-0، وخسارة التقدم من الجيل 1-2، وفوز العين على الشعلة 1-0، وخسارة الأنصار من القادسية 0-1. 22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 12:12 AM Advertisements في دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى: أربعة انتصارات وتعادل في دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى: أربعة انتصارات وتعادل اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم. وأسفرت النتائج عن تعادل الثقبة وأحد بدون أهداف، وفوز الكوكب على الباطن 2-0، وخسارة التقدم من الجيل 1-2، وفوز العين على الشعلة 1-0، وخسارة الأنصار من القادسية 0-1. الكلمات المفتاحية ، في دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى: أربعة انتصارات وتعادل ،

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