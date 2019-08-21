السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية: ضبط تشكيل عصابي امتهن الترصد للعمالة الأجنبية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض // للصف فقط //



الدمام 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة متهمين أحدهم مواطن واثنين آخرين من جنسيات عربية، جميعهم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في الترصد للعمالة الأجنبية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض.

وأبان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسلب أكثر من (77000 ) ألف ريال بمدينة الدمام، وقد تم ضبط المبالغ المالية بحوزتهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

// للصحف فقط // // انتهى //

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