موعد صرف المساعدات المقطوعة 1440 شهر ذو الحجة الشروط والضوابط .. الاستعلام برقم الهوية

المساعدات المقطوعة هي مساعدات تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم منحها للأسر السعودية التي تحتاج للمساعدة ، يقوم الضمان الاجتماعي بحصر هذه الأسر التي سجلت نفسها في المساعدات المقطوعة، وجمع كل المعلومات عن هذه الأسر والأفراد، من ناحية دخل الأسرة وعدد أفرادها، وهل هذه الأسرة هي من الأسر الفقيرة التي تستحق المساعدة أم لا، كما يتم تسجيل تلك الأسر تلقائيا في برنامج حساب مواطن بالإضافة لاستحقاقهم المساعدات المقطوعة وهذه المساعدات لا ترتبط بميعاد في صرفها.

استعلام الضمان الاجتماعي

تستطيع الآن كل الأسر والأفراد الذين سجلوا أنفسهم في برنامج المساعدات المقطوعة ويستحقون المساعدات، الاستعلام عن المساعدات المقطوعة التي يصرفها الضمان الاجتماعي وذلك من خلال الدخول على رابط الاستعلام من هنا، ويقومون بوضع البيانات المطلوبة وتحديثها كل فترة،

ويقوم المواطنون السعودية بالاستعلام عن المساعدات المقطوعة عن طريق رقم الهوية أو رقم السجل المدني من من هنا

أكدت وزارة التضامن أن قيمة الدعم المادي للمساعدة المقطوعة سيستفيد به عدد كبير من الأسر المحتاجة، وسيتراوح ما بين 14 ألف ريال حتى 30 ألف ريال سعودي للشخص الواحد وذلك على حسب الظروف والاحتياج للأموال.

المساعدات المقطوعة يتم تقديمها للمواطن ذو الجنسية السعودية، ممن تنطبق عليه شروط الاستحقاق

طريقة الإستعلام عن الضمان الإجتماعي:

نشرح لكم طريق معرفة الضمان الاجتماعى و سيكون ذلك من خلال دخول الرابط الخاص بالمساعدات المقطوعة ثم ادخال رقم الهوية الخاص لمن يرغب فى الإستعلام عن اى شيء ترغب في معرفته.

-يتم بعد ذلك اختيار الخدمات التي تريدها

و هناك أيضا طرق للاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الإتصال علي رقم 8001222777.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة

أهم الشروط التي يجب توافرها في هؤلاء الأشخاص المستحقين للدعم المادي.للمساعدات المقطوعة:

أولا يجب أن لا يقل عمر الشخص المستفيد من أموال المساعدات المقطوعة عن سن 35 عاما. أن الشخص الذي يستحق المساعدات لا يملك سجلات تجارية تم التشديد على أن المساعدات التي سوف يتم صرفها ستكون للأسر شديدة الاحتياج ومحدودة الدخل.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني ( من هنا ).

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف دفعه جديدة من المساعدات المقطوعة فى بداية شهر ذي الحجة المقبل.

وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أودعت معاشات الضمان الإجتماعي لشهر محرم 1440هـ في حسابات الأشخاص المستفيدين

وهذه المساعدات مقدمة عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

للاستعلام عن المساعدات المقطوعة سيكون من خلال الرابط التالي “رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة”

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب ( من هنا )، جدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة تقدمها الحكومة السعودية للفئات محدودى الدخل من السعوديين، وحالات العجز و الأرامل و الأيتام، و المملقاء و أسر المسجونين.