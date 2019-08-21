رابط الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة 1440 فى السعودية برقم الإقامة عبر أبشر للجوازات

نكتب لكم عبر موقعنا “عرب نيوز” اليوم مقالة مهمة للغاية لكل مغترب فى الأراضي السعودية، فمقالتنا اليوم تتحدث عن طريقة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، فالاقامة تُعد بمثابة التصريح القانوني الذي تمنحه الدولة لكل مغترب على أرضها لكي يتمتع بحقوق المواطنة طالما ملتزم بالقوانين واللوائح.

ونحن فى هذه المقالة نكتب لكم مغترب مصري وعربى فى الممكلة العربية السعودية خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة وتاريخ انتهائها خطوة بخطوة، فتابعونا.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة

فى الفترة الأخيرة لعلك لاحظت المجهود الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية السعودية، فقد جعلت معظم الخدمات التى تقدمها للمواطن السعودي والمقيم بالطرق الإلكترونية البسيطة التى توفر الوقت والجهد، ونوضح لكم طريقة الاستعلام عن تاريخ صلاحية الاقامة خطوة بخطوة كالتالي:

يرجي منك التكرم بزيارة البوابة الإلكترونية لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سيتطلب منك كتابة رقم الإقامة والرمز المرئى.

الآن تظهر لك جميع البيانات الخاصة بإقامتك.

أهمية صلاحية الإقامة

على كل وافد إلى المملكة العربية السعودية أن يلتزم بقوانينها فيما يخص الإقامة، فعندما تقترب صلاحية الإقامة على الإنتهاء ينبغى على الوافد أن يعيد تجديدها حتى لا يقع تحت المحاسبة القانونية ويخالف القوانين واللوائح، وقد شددت المملكة على التعامل بكل حسم مع من يخالف قوانينها.