رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية لشهر ذي الحجة 1440هـ

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الهدف من إنشاء مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية لشهر ذي الحجة 1440هـ، هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين السعوديين محدودي الدخل، والمواطنين أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وكذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والمطلقات، وناشدت وزارة العمل المواطنين التي تنطبق عليهم شروط الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي، التسجيل في المساعدة المقطوعة للحصول عليها، وسوف نقوم من خلال موقعنا عرب نيوز بشرح شروط الحصول على المساعدات المقطوعة، وكذلك رابط التسجيل والاستعلام عن المقطوعة.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة 1440هـ

لا يقل سن المواطن السعودي المتقدم للحصول على الإعانات المقطوعة عن 35 عاماً. أن يكون المتقدم أو المتقدمة للحصول على المساعدات المقطوعة سعودي الجنسية. لا يزيد دخل المواطن عن الحد المانع لصرف المقطوعة. لا يكون لدى المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة أي سجلات تجارية. الحد الأقصى للإعانات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. يتم تحديد قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال تحديد دخل الأسرة الشهري، وعدد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على الإعانات المقطوعة. يستطيع كل مواطن الحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى، لكن بشرط مرور عام من تاريخ آخر صرف للمقطوعة. يتم صرف الإعانات المقطوعة حسب أسبقية التقديم عليها. تصرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة خلال العام.

رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، بتخصيص رابط للتسجيل والاستعلام عن الإعانات المقطوعة، وطالبت الوزارة جميع المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة، الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، لتقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على المساعدات المقطوعة، وسوف يقوم الضمان الاجتماعي بعمل دراسة وافيه لتحديد المواطنين الذين يستحقون مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويستطيع كل مواطن سعودي الدخول على موقع وزارة العمل السعودية للتسجيل والاستعلام من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي خصصته الوزارة.