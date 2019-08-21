شكرا لقرائتكم خبر عن كيف غيرت تغريدة العصيمي حساب متحدثة التعليم العام؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

منذ تداول نبأ تكليف ابتسام الشهري بمنصب المتحدث باسم التعليم العام، والمتابعون يتسألون عن السيدة المُكلفة بهذه المهمة التي ظلت حكراً على الرجال لسنوات طويلة.

لم يكن الكثير من المتابعين يعتقدون أن ذلك الحساب على «تويتر» ذو الألف متابع هو حساب متحدثة وزارة التعليم، واحدة من أهم الوزارات في اللمملكة.

وفيما غرد متحدث التعليم السابق مبارك العصيمي بمعرف حساب المتحدثة المُكلَّفة ابتسام الشهري، أقبل رواد «تويتر» على متابعة حسابها ليحصد 12 ألف متابع في أقل من ساعتين، حيث كان عدد المتابعين 1310 متابع عند الساعة الخامسة، ووصل إلى 13128 متابع عند السادسة والنصف.