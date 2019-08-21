فيصل بن نواف لأمين المنطقة: نفِّذوا المشاريع وفق المواصفات وبدون تأخير

شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف لأمين المنطقة: نفِّذوا المشاريع وفق المواصفات وبدون تأخير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)شدد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، على تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والمعايير المعمول بها، مع التأكيد على المتابعة من المختصين، وعدم التأخير خاصة ما يمس المواطنين بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال استقباله أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، اليوم (الأربعاء).
واستمع الأمير فيصل بن نواف لشرح عن سير العمل في الأمانة والبلديات التابعة لها, وشاهد عرضاً مرئياً عن المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من المواقع، والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.
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