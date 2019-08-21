، "تعليم شرورة" يختتم ملتقى تدريب قادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "عقالا": يستهدف تأهيل القيادات المدرسية للتوجهات الحديثة في التعليم

اختتم فهد بن صالح عقالا، مدير تعليم شرورة، اليوم ملتقى تدريب المشرفين والمشرفات، ولقاء قادة وقائدات المدارس. وكانت جلسات الملتقى علمية متنوعة الأساليب، تسعى الإدارة من خلالها للتعريف بأبرز التوجهات الحديثة المطبَّقة في التعليم، ونشر ثقافتها ومتطلباتها لدى القيادات التربوية في إطار تكاملي مع جميع الشركاء، وتبادل الخبرات مع الميدان التربوي، والمشاركة في تحسين عملياته، وتطوير أدائه.

وقال "عقالا": يهدف إلى عرض أبرز التوجهات التربوية والتعليمية الحديثة المطبَّقة في الميدان، ومتطلباتها، وأدوار القيادات التربوية فيها، وكذلك نشر ثقافة الإشراف التربوي الداعم للمدرسة، والمعزز لأدوارها؛ كونها نواة التطوير.

وأضاف بأن الملتقى يستهدف أيضًا دعم التوجُّه نحو تحسين نواتج التعلم، والتشديد على تعزيز أدوار المتعلم المتفاعل مع جميع مكونات الموقف التعليمي، وكذلك التعريف بأبرز المشروعات الاستراتيجية لوزارة التعليم، وآليات تطبيقها لتعزيز الدور التكاملي بين الجهات المساندة للمدارس لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.