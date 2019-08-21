حقيقة اختطاف سائحة سعودية عبير في تركيا الخبر المنتشر بقوة على تويتر

انتشر على تويتر صباح اليوم خبر عن أحد المواطنات السعوديات حيث قد نشر مغردون خبر اختطاف سائحة سعودية في تركيا بشكل مفاجئ، يقول المغردون أن هذه السائحة اسمها عبير، قد تعرضت لعملية اختطاف في الأراضي التركية، وقد نشر المغردون الكثير من التغريدات التي تطالب بضرورة التحقيق في هذا الأمر، والسرعة في القبض على مختطف السائحة السعودية في تركيا، وإعادتها بسلام إلى أرض المملكة السعودية بسلام.

حقيقة اختطاف سائحة سعودية عبير

الخبر المتداول على تويتر لم تنشره حتى الآن أي صحيفة موثوقة لدى المواطنين السعودية نشرت الخبر، خبر اختطاف السائحة السعودية عبير حتى الآن هو على تويتر فقط، وتداول المغردون تغريدات يوضحوا فيها تفاصيل ما حدث، يقولوا في التغريدات أنه السائحة السعودية كانت موجودة برفقة أسرتها بغرض السياحة في أسطنبول، ولكن بشكل مفاجئ ظهر شخص قام بإلقاء مادة على وجها أدت إلى إغمائها، ثم قام بخطفها، وغير معلوم حتى الآن مكانها.

وعلى تويتر ظهر هاشتاج باسم اختطاف سائحة سعودية يطالبوا فيه المغردون من السلطات التركية بضرورة الكشف عن حقيقة الأمر، ودعوا فيها أن تعود السائحة السعودية سالمة إلى أرض الوطن، بينما حذر أخرين من السفر إلى تركيا خلال هذه الفترة، وأخرين قالوا أنه من المحتمل أن يكون الحادث كاذب، ومجرد إشاعات على تويتر.