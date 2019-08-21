شكرا لقرائتكم تبوك: اعتماد مجمع الأمل مركزاً تدريبياً لبرنامج الطب النفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تبوك - "الحياة" | منذ ساعتين في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 16:32

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مجمع الأمل للصحة النفسية في تبوك مركزاً تدريبياً لبرنامج الطب النفسي لمدة عامين، ويحصل المتدرب بعدها على شهادة الاختصاص السعودي في الطب النفسي والذي يسهم في زيادة عدد الأطباء المتخصصين في المنطقة، ويرفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.



ويجسد هذا الاعتماد جهود المجمع في تعزيز برامج الطب النفسي ودعم البرامج العلمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية.

يذكر أن مجمع الأمل للصحة النفسية في تبوك تبلغ سعته السريرية 200 سرير، ويوجد به عدد من التخصصات التي تشمل: عيادات الأمراض النفسية، عيادات لحالات الإدمان، عيادات تخطيط الدماغ، عيادات الباطنية، عيادات الأسنان، عيادات متخصصة لإضطرابات النمو والسلوك لدى الأطفال بالإضافة إلى وحدة العلاج بالصدمات لكهربائية، ويبلغ عدد مراجعي المجمع 40 ألفاً سنوياً.