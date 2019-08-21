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شرطة الرياض تُسقط منفذي عمليات «السطو المسلح» على سائقي منازل

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شرطة الرياض تُسقط منفذي عمليات «السطو المسلح» على سائقي منازل دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة الرياض تُسقط منفذي عمليات «السطو المسلح» على سائقي منازل

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن ملابسات إلقاء القبض على منفذي عمليات اقتحام غرف سائقين بالمنازل، وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيحٍ للمركبات تحت تهديد السلاح.

وقال المتحدث الأمني لشرطة المنطقة، إن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغاتٍ متوالية، عن اقتحام شخصين غرف السائقين بالمنازل، وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيحٍ للمركبات تحت تهديد السلاح.

وأضاف: تمركزت معظم الجرائم بأحياء شمال العاصمة الرياض، ونتج عن إحداها إصابة سائقٍ خاص بعيارٍ ناري بالفخذ، وقد تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بعد تطويق المنطقة وإجراء المسح الأمني الميداني، من رصد المتهمين.

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وتابع: تمت متابعتهما وتضييق الخناق عليهما والقبض عليهما- مواطنان في العقد الثاني من العمر- وضبط بحوزتهما سلاحٍ ناري (مسدس) و(11) طلقةٍ حية و(191) حبة من مادةٍ محظورة وقطع من مادة الحشيش المخدر.

وفيما جرى إيقافهما واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهما، فقد شددت شرطة المنطقة على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.

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