، بالتعاون مع أكاديمية "كان" .. انطلاق دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلق اليوم الثلاثاء الجزء الأول من دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى والتي تُقام بالتعاون مع أكاديمية أوليفر كان ومعهد إعداد القادة وبرعاية الهيئة العامة للرياضة.

وتم خلال اليوم الأول الذي حضره الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وعضو المجلس رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم باللجنة الدكتور يحيى الشريف، التعريف بالدورة وأجزائها الثلاثة، وإقامتها في 3 مدن جدة والدمام إلى جانب الرياض.

وسيتخلل الدورة التي أُقيمت في معهد إعداد القادة عدد من الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، حيث تأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التأهيلية الخاصة بالمدربين لزيادة معارفهم وقدراتهم العلمية والعملية.

يُذكر أن الدورة تستمر حتى الثاني عشر من سبتمبر المقبل، قبل أن تنتقل إلى جدة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وتستمر حتى الثامن من أكتوبر، لتستقر في الدمام ابتداءً من الثالث عشر من أكتوبر المقبل وحتى نهاية الشهر.