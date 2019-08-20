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برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم فعاليات أوبريت "سوق عكاظ التاريخي" في دورته الثالثة عشرة، والفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة له.
ولدى وصول "الفيصل" لمقر الحفل عُزف السلام الملكي، وبعدها بدأت الجولة لزيارة الأجنحة المشاركة ضمن فعاليات سوق عكاظ 13، التي تحتضن 11 دولة مشاركة، إضافة لمشاركة القوات البرية بجناح، تستعرض من خلاله بطولات الحد الجنوبي.
وفي الحفل المعد بتلك المناسبة تم استعراض ثلاثة فائزين بجوائز "شاعر سوق عكاظ الـ 13"، وأُعلنت نتائج المسابقة، وحصل الفائز بالمركز الأول وبلقب شاعر عكاظ على مبلغ مليون ريال، والفائز بالمركز الثاني على مبلغ 500 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 250 ألف ريال.
وبدأ أوبريت سوق عكاظ بغناء فنان العرب محمد عبده، مع لوحات تراثية تحاكي العصر القديم، وبدأت بعدها الفنانة كارول سماحة أداء مقطع من أوبريت وسط إيقاعات تراثية جميلة، وبعدها صعد الفنان كاظم الساهر على المسرح بأداء وتناغم الفرق المشاركة في الأوبريت وسط إشادة كبيرة من الحاضرين.
واختُتمت عروض الأوبريت بكلمات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وأداء المنشد فهد مطر.
متعب البقمي الطائف
سعود الدعجاني جدة
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 11:30 PM
أُعلنت نتائج مسابقة "شاعر السوق""الفيصل" يطلق أوبريت وفعاليات "سوق عكاظ 13"
برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم فعاليات أوبريت "سوق عكاظ التاريخي" في دورته الثالثة عشرة، والفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة له.
ولدى وصول "الفيصل" لمقر الحفل عُزف السلام الملكي، وبعدها بدأت الجولة لزيارة الأجنحة المشاركة ضمن فعاليات سوق عكاظ 13، التي تحتضن 11 دولة مشاركة، إضافة لمشاركة القوات البرية بجناح، تستعرض من خلاله بطولات الحد الجنوبي.
وفي الحفل المعد بتلك المناسبة تم استعراض ثلاثة فائزين بجوائز "شاعر سوق عكاظ الـ 13"، وأُعلنت نتائج المسابقة، وحصل الفائز بالمركز الأول وبلقب شاعر عكاظ على مبلغ مليون ريال، والفائز بالمركز الثاني على مبلغ 500 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 250 ألف ريال.
وبدأ أوبريت سوق عكاظ بغناء فنان العرب محمد عبده، مع لوحات تراثية تحاكي العصر القديم، وبدأت بعدها الفنانة كارول سماحة أداء مقطع من أوبريت وسط إيقاعات تراثية جميلة، وبعدها صعد الفنان كاظم الساهر على المسرح بأداء وتناغم الفرق المشاركة في الأوبريت وسط إشادة كبيرة من الحاضرين.
واختُتمت عروض الأوبريت بكلمات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وأداء المنشد فهد مطر.
، "الفيصل" يطلق أوبريت وفعاليات "سوق عكاظ 13" ،
المصدر : الخليج 365
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