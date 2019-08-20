احتجاجات في تركيا بعد عزل رؤساء 3 بلديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استخدمت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق احتجاجات خرجت أمس، في محافظة ديار بكر جنوب شرقي البلد ضد الحكومة، بعد قيام وزارة الداخلية بعزل ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب موال للأكراد.

وأعلن حزب الشعوب أنه جرى إغلاق كافة مداخل مدينة ديار بكر، إلا أن المواطنين تمكنوا من الخروج للتعبير عن رغبتهم السياسية.

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وقالت النائبة عن حزب الشعوب فيليكناس أوجا، التي أصيبت في المواجهات «لقد تجمعنا بالقرب من البلدية لممارسة حقنا الديمقراطي».

وأضافت، عبر الهاتف من المستشفى، أن الشرطة استخدمت الهراوات وخراطيم المياه ضد المتظاهرين.

وقام الرئيس رجب طيب إردوغان بتعيين حكام لشغل مناصب رؤساء البلديات الثلاث بصورة موقتة.