الكاميرون تسجن 10 انفصاليين مدى الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ياوندي قضت محكمة عسكرية في الكاميرون أمس بسجن زعيم حركة انفصالية وتسعة من أنصاره، مدى الحياة، لاتهامهم بالإرهاب وبجرائم أخرى. وأمر القاضي ميسي ميسي نجولي في العاصمة ياوندي، بفرض غرامة على سيسيكو أيوك تابي، الذي يتزعم حركة «أمبازونيا» الانفصالية وأنصاره، قدرها 420 مليون دولار. وقال فريق الدفاع عن أيوك تابي إن الحكم كان عبارة عن «تمثيلية وإجهاض للعدالة». وكان قد تم إلقاء القبض على المتهمين في يناير 2018، واحتجزوا منذ ذلك الحين في سجن ياوندي الخاضع لإجراءات أمنية مشددة، واتهموا بالإرهاب والعداء للوطن الأم وتدمير الممتلكات العامة والقتل.



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