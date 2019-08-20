6 قيادات حكومية تبحث اتجاهات التوظيف وتحديات سوق العمل في لقاءات جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تشارك ست قيادات حكومية في جلسة حوارية، ضمن ملتقى لقاءات جدة 2019 الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، خلال الفترة من 17 إلى 19 محرم المقبل.
وستستعرض جلسة «استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030»، تحديات سوق العمل واتجاهات التوظيف في ظل محفزات التوطين وبرامج التأهيل التدريب والتمكين، الهادفة لتطوير مهارات وقدرات رأس المال البشري.
ومن المنتظر أن تتناول الجلسة الحوارية المحفزات الموجهة للقطاع الخاص للتوطين، واستحداث برامج ومشاريع مع جهات عدة لإتاحة فرص وظيفية واعدة وجديدة، إضافة إلى مناقشة أهمية توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، من أجل استقطاب الكوادر البشرية المميزة للعمل في منشآت القطاع الخاص، والحيلولة دون تسربها من القطاع.
- محافظ المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد
- نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين
- نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي
- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان
- مدير عام صندوق »هدف« الدكتور محمد السديري
- محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد
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