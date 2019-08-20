الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على تنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بجدة، والمكون من مواطن ومقيم من الجنسية الفلسطينية، في العقد الرابع من العمر وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهما جرائم سرقة من محلات تجارية وسرقة مركبات بجدة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكاب 30 سرقة من محلات تجارية وسرقة 5 مركبات، بالإضافة لسرقة لوحات مركبات، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.