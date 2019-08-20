شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يهاجم الرئيس هادي وشرعيته .. ويفجر مفاجآت ثقيلة عن ما يجري وراء الكواليس في العاصمة السعودية الرياض! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي اليمني الدكتور محمد جميح ” ان ما يحدث اليوم في الجنوب يشابه ما جرى سابقاً في الشمال.

وقال مجمد جميح في تغريدة في تويتر : “تشابه حد التطابق بين ما يجري اليوم في جنوب اليمن وما جرى أمس في شماله: اليافطة محاربة الإخوان والإرهاب، والوسيلة المليشيات، والتكتيك إسقاط الحكومة مع الاعتراف بشرعية هادي.

وفي هجوم ضمني يكشف ما يجري وراء الكواليس، أضاف جميح بالقول :” الرئيس صامت والنائب صامت، ووزارة الدفاع محايدة، والمسؤولون-غالباً-جيوبهم مع هادي وقلوبهم مع الانقلاب.