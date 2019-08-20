السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن توفر وظيفة معيد في كلية علوم الأرض



جدة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلةً في كلية علوم الأرض ، عن توفر وظيفة "معيد" لقسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد تخصص الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد ، طلاب عدد (1) للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ .

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، وأن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها ، وألا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدا ، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 سنة ، وأن يكون المتقدم حاصل على الدرجة المطلوبة في التو فل أوIELTS ، وأن يكون المتقدم حاصل على درجة قدرات الجامعيين ، وألايكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى الحضورلمكتب رئيس قسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد مبنى رقم 55 غرفة رقم 14 أو 15 ، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية من وثيقة التخرج ، وكشف درجات معتمد، وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت ، أو التقديم على ص.ب 20806 جدة ، الرمز البريدي 21589 ، أو على البريد الإلكتروني

// انتهى //

19:39ت م

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جدة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلةً في كلية علوم الأرض ، عن توفر وظيفة "معيد" لقسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد تخصص الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد ، طلاب عدد (1) للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ .واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، وأن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها ، وألا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدا ، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 سنة ، وأن يكون المتقدم حاصل على الدرجة المطلوبة في التو فل أوIELTS ، وأن يكون المتقدم حاصل على درجة قدرات الجامعيين ، وألايكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.ودعت الجامعة المتقدمين إلى الحضورلمكتب رئيس قسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد مبنى رقم 55 غرفة رقم 14 أو 15 ، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية من وثيقة التخرج ، وكشف درجات معتمد، وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت ، أو التقديم على ص.ب 20806 جدة ، الرمز البريدي 21589 ، أو على البريد الإلكتروني [email protected] في حين يبدأ القبول في الـ 24 من شهر ذو الحجة الجاري ، و حتى الـ 24 من شهر محر القادم .// انتهى //19:39ت م0187

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