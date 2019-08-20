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جدل حول حكم أكل التمساح
متابعات الخليج 365 -الرياض
ثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل حول حكم أكل التمساح خاصة مع اختلاف العلماء في تحريم وتحليل هذا الأمر.
وتداول مغردون مقطع فيديو لمواطنين يقومون بصيد أحد التماسيح ثم قاموا بتسويته على النار وتناولوه مُؤكدين أن لحمه له طعم مميز.
واستنكر البعض أكل التمساح مؤكدين على حرمته استناداً لقول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الخثلان.
وكان الخثلان قال في مقطع فيديو قبل عام ونصف تقريباً: إن أكل لحم التمساح حرام، وذلك ردًا على أحد الأسئلة المتعلقة بأكل لحوم التماسيح.
وأوضح الخثلان اختلاف أقوال العلماء في حكم أكل التمساح، حيث قال: التمساح حيوان برمائي يعيش في البر والبحر واختلف العلماء فمنهم من ذهب لحل أكله واستندوا إلى أنه حيوان بحري، والقول الثاني إنه يحرم أكله (مذهب الشافعية والحنابلة) وهو الأرجح.
وأضاف أن التمساح له ناب يفترس به الإنسان والحيوان، مشيرًا إلى أنه من أجاز أنه حيوان بحري غير صحيح لأنه من الحيوانات البرمائية، مؤكدًا أن التمساح محرم أكله.
وكان بعض المواطنين دافع عن أكل التمساح مؤكدا أنه حيوان بحري مشمول بقول الله تعالى: ” أحل لكم صيد البحر وطعامه”.
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