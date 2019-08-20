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الذهب فوق 1500 دولار
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفع الذهب يوم الثلاثاء ليتجاوز 1500 دولار، متعافياً من انخفاض بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية بفعل توقعات متنامية لتيسير السياسة النقدية من أجل مواجهة المخاوف من تباطؤ عالمي.
وبحلول الساعة 1459 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.5 بالمئة إلى 1502.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوع عند 1492.10 دولار يوم الاثنين. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1512.50 دولار.
كان تصحيح الاثنين جاء بعد موجة صعود قوية في وقت سابق هذا الشهر لامس الذهب خلالها أعلى مستوياته في ست سنوات، بفعل مخاوف حرب التجارة الأمريكية الصينية والتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية ومع انقلاب منحنى العائد الأمريكي للمرة الأولى منذ 2007.
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