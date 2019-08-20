مشاهدة مباراة العهد اللبناني والاتحاد السعودي بث مباشر اليوم - رابط مباراة الاتحاد

رابط مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي ضد العهد اللبناني بث مباشر اليوم عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2 اون لاين لايف، حيث تجري يوم الثلاثاء لقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في إطار مواجهات دور الاثنين وثلاثين من البطولة العربية لكرة القدم كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

مباراة العهد والاتحاد اليوم بث مباشر تنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية في تمام الساعة الثامنة وربع مساء بتوقيت العاصمتين اللبنانية بيروت والسعودية الرياض، والساعة التاسعة وربع بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، في حين يعلق عليها المعلق عامر عبدالله. تنويه: جاري تجهيز رابط البث المباشر للجوال والحاسوب، علما أنه سيتم إضافته بعد لحظات من الان

جاء ذلك في حفل أقيم في مدينة البيرة بحضور الطلبة المتفوقين، وعدد من الوزراء ومدراء التربية والتعليم في المحافظات، وأهالي الطلبة. وقال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني خلال حفل التكريم، إن التفوق الذي حققه طلبة الثانوية العامة جاء رغم شح الموارد، ليشكلوا نموذجاً يؤكد بأن شعبنا قادر على التميز والأبداع مهما كانت الظروف.

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وأضاف عورتاني: أنه رغم الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة إلا أنها لم تتوانى لحظة في النهوض بالتعليم، وبدعمه بكافة الأشكال، خاصة القرار الأخير بتوظيف 1200 في التربية والتعليم رغم وقف التعينات.

وتابع: "نبحث عن طرق من أجل الارتقاء بتطوير منظومة الثانوية العامة من خلال التشاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لذلك يجب إحداث تغيير بنيوي في المنظومة".

من ناحيته، قال الطالب محمود خضرة الأول مكرر على الفرع العلمي والحاصل مع معدل 99.7%، إن التفوق جاء نتيجة المتابعة الجيدة، وخلق بيئة هادئة في البيت، لافتا إلى أن مرحلة الثانوية العامة كباقي المراحل المدرسية، ولا تدعو للقلق وإنما إلى اهتمام أكبر من أجل الحصول على المعدل المراد.

الجدير ذكره في هذا الإطار أن هذه مباراة ذهاب بين الاتحاد السعودي والعهد اللبناني، فيما كان من المنتظر أن تكون لقاء الإياب في ملعب المدينة الرياضية بلبنان، يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري لكنها تأجلت إلى موعد جديد لم يعلن لغاية نشر هذا النص، حيث سنوافيكم بكل ما هو جديد لحظة توفر البيانات اللازمة للجمهور.