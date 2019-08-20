شاهد: موسم السودة كرفان يشعل مواقع التواصل في السعودية

أطلق موسم السودة باقتي العرعر والطلح اللتين تُعدان إضافةً جديدةً لمبادرات الموسم الجاذبة والمتميزة، حيث شهدت الباقتان إقبالاً كبيراً من جانب الزوار القادمين لمنطقة عسير.

وحظيت هذه المبادرة منذ اللحظات الأولى لإطلاقها بتسجيلٍ تجاوز 60 % وبأسعار رمزية قياساً بما يتم تقديمه من خدمات ضخمة وتسهيلات خاصة وتعامل راقٍ وتقديم خدمات لأول مرة في العالم تدخل المجال السياحي خلال 'موسم السودة.

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من جانبها، قالت مسؤولة كبار الشخصيات مناهل الحميد 'باقتا العرعر والطلح اقتبستا من طبيعة المكان حيث يكثر فيه شجر العرعر والطلح، مضيفة 'تبدأ باقة العرعر من الإثنين إلى الأربعاء وباقة الطلح من الخميس إلى السبت.

وتابعت حديثها: "هناك أشياء ومفاجآت ضخمة تحملها الباقتان، ولا يتوقف الأمر عند الاستقبال في المطار من خلال موظفين على درجة عالية من التدريب واللباقة وحسن التعامل، بل ستكون هناك في السيارة هدية تنتظر الضيف تتكون من أكلات شعبية وماء للشرب وشاحن متنقل وأشياء مهمة يستفيد منها الزائر وتربطه بجماليات الموسم".