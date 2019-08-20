لائحة الجوازات الجديدة ومستجدات تصريح السفر في السعودية - أبشر وزارة الداخلية

أوضحت المديرية العامة للجوازات في السعودية، تفاصيل إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر، بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء القاضي بتعديلات تسمح للمواطنات السعوديات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن، شأنهن في ذلك شأن جميع المواطنين، ومنح المواطنات في سن 21 عامًا وما فوق، الحق في حرية السفر.

وتضمّنت الإجراءات الجديدة: أن موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز تكون لمن هم أقل من 21 سنة، فيما أكدت أن سفر المواطنين ممن هم دون سن (21) الواحد والعشرون عامًا يُشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر.

ويستثنى من الاجراءات الجديدة: المتزوجون والمبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، إضافة إلى الموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

عند تجديد الجواز السعودي، اتباع جميع الخطوات مع إحضار الجواز القديم:

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أ‌- يشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ خمسة عشر (15) عامًا فأكثر ما يأتي:

أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام.

التسجيل بخدمة (أبشر).

التسجيل في العنوان الوطني.

تسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آليًّا.

موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز لمن عمره أقل من (واحد وعشرين)

عامًا، ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

الدخول على خدمة (أبشر)، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات

إصدار الجواز.

عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات عند

استلام الجواز الجديد. ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

ب- يُشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون خمسة عشر (15) عامًا ما يأتي:

إضافة الأولاد في سجل الأسرة.

تسديد رسم إصدار الجواز آليًّا.

موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز، ويجوز تفويض من يراه في خدمة (أبشر).

إحضار صورتين حديثتي التصوير، ملونة والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز.

تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونيًّا، وإرفاق صورة من هوية ولي الأمر وسجل الأسرة، مع إحضار الأصل منهما للمطابقة.

عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات. ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قِبَل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

ملاحظات مهمة:

يحق للحاضن أو الحاضنة - سعوديي الجنسية - إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

يمكن للأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من (21) واحد وعشرين عامًا، السفر بموافقة الأب؛ فإن كان متوفى فالأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيان فلأحد الإخوة لمن بلغ (21) واحد وعشرين عامًا فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة، إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام.

عند وجود اختلاف ترجمة الاسم باللغة الإنجليزية أو تاريخ الميلاد يتطلب مراجعة الأحوال المدنية.

سفر المواطنين ممن هم دون سن (21) الواحد والعشرون عامًا، يُشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر، ويستثنى من ذلك:

أ- المتزوجون.

ب- المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم.

ج- الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.