السعودية | إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتي (جندي أول ، جندي) رجال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتي (جندي أول ، جندي) رجال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:26 مساءً, 20 أغسطس 2019 م المناطق - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتي (جندي أول ، جندي) رجال.

وأوضحت أن نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول ستكون عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي www.jobs.sa .

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