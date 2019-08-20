تمهير يعلن عن فرص تدريبية للسعوديين من الجنسين مع صرف رواتب

في إطار السعي الدائم من مسئولي المملكة العربية السعودية لإعداد الخريجين والخريجات لسوق العمل، أعلن برنامج تمهير عن طرح عدة فرص تدريبية تستهدف الذكور والإناث وعددها بالتحديد 4608 فرصة، وهي متاحة لخريجي الجامعات والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة في مختلف التخصصات، حيث يتم التدريب في أماكن العمل للحصول على خبرات عملية تؤهل الحاصلين على ذلك البرنامج التدريبي، من التأهيل لأي فرصة عمل يتم الإعلان عنها بل ويكون لهم الأولوية في الحصول عليها بما لديهم من خبرات.

رواتب شهرية لبرنامج تمهير التدريبي

هناك ميزة أخرى لهذا البرنامج التدريبي وهي حصول المتدرب على راتب شهري يصل إلى 3 ألاف ريال سعودي، ومدة التدريب تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر كاملة، ويتم حصول الشخص الذي خضع واجتاز التدريب على شهادة تثبت خبراته في المجال الذي حصل فيه على برنامجه التدريبي، وقد أعلن المسئولون أنهم استطاعوا تدريب عدد كبير من الخريجين والخريجات خلال الفترة الماضية في 1820 مؤسسة وشركة مشتركون في برنامج تمهير.

وعلى من يرغب في الإلتحاق بذلك البرنامج التدريبي زيارة البوابة الإلكترونية للمشروع من هذا الرابط ثم التسجيل في التدريب الذي يرغب في الإلتحاق به، هذا ويأتي ذلك في إطار الأمر الملكي رقم 40262 والصادر بتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ لإعداد المواطنين لسوق العمل، بشكل يخدم الطرفين ويعود على المملكة العربية السعودية بالفائدة في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها المستقبلية.