السعودية | بالصور.. مزرعة عمرها 200 عام تستقبل زوار مهرجان بريدة

شكرا لقرائتكم بالصور.. مزرعة عمرها 200 عام تستقبل زوار مهرجان بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خصص مهرجان تمور بريدة إحدى المزارع الشعبية المجاورة ليطّلع من خلالها زوار المهرجان على طراز المزارع القديمة التي يطاول نخيلها عنان السماء، حيث يعود تاريخها بحسب الوثائق الشرعية والصكوك إلى أكثر من 200 عام.

وعلى مساحة تجاوزت 70 ألف متر مربع، أقام مالك المزرعة التي تقع جنوب حي "الصباخ" التاريخي بإنشاء الجلسات العائلية الشعبية المبنية من سعف النخيل، ويتم خدمة الزوار في أجواء ريفية بالغة الجمال، وباتت المزرعة مقصداً سياحياً يقصده زوار المنطقة.

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وواصل مهرجان تمور بريدة فعالياته وأنشطته وبرامجه من خلال عمليات البيع والشراء اليومية بمدينة التمور ببريدة والفعاليات المصاحبة بمتنزه ديرتي بمزارع الصباخ، التي تواكب تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم، إضافة إلى المعارض المشاركة بالمهرجان التي تمثل عددًا من الجهات الحكومية والخيرية والاجتماعية.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان، الدكتور منصور المشيطي، أن المهرجان وما يشهده من فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة يحظى بتوافد العديد من الزوار ومستهلكي التمور، وذلك لاهتمامه بالتمور ومشتقاتها، ويقدم حزمة من الفعاليات بمشاركة الجهات الحكومية، كما يقدم فرصا وظيفية للشباب وبرامج قيمة، ويضم أجنحة تسويقية بمشاركة العديد من العارضين والمسوقيين وتجار التمور.

ويعد المهرجان مقصداً لتجار التمور والمستثمرين في الصناعات المتعلقة بها من مختلف دول المنطقة.