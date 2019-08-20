«الصخري»: أمطار متفاوتة على عدة مناطق

توقع المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، أبو عبدالرحمن الحربش الصَّخري، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة، وقال –عبر حسابه بتويتر- إن الفرصة قائمة ظهيرة ومساء اليوم الثلاثاء، لتشكل سحب رعدية تهطل منها أمطار خفيفة إلى متوسطة جنوب المنطقة الشرقية وجنوب شرق وجنوب منطقة الرياض، متوقعًا أمطارًا متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من جنوب منطقة مكة وأجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان.

وفي سياق آخر، قال الباحث في الأرصاد تركي الجمعان –عبر حسابه بموقع تويتر- إنه من النادر أن تتعمق الكتل الرطبة خلال أوائل الخريف أو أواخر الصيف، ولكن الفترة القادمة ستكون صفتها الرطوبة والحمل الحراري، مشيرًا إلى أن شهر سبتمبر المقبل سيكون مليئًا بالخيرات وغير مستبعد أن تتأثر المناطق الداخلية بالأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف.

وأضافت أن السماء ستبقى غائمة جزئيًّا على مناطق المدينة المنورة وحائل وأجزاء من منطقة القصيم والأحساء قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.