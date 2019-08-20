عودة الطفلة «فرح».. وشقيقها يتحدث من أبها لـ«عاجل»

كشف شقيق الطفلة المفقودة فرح لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن تطورات جديدة في قضية اختفاء شقيقته بمدينة أبها، مؤكدًا أن الجهات الأمنية عثرت عليها منذ قليل وهي بصحة وعافية.

وكانت عائلة فرح، والتي تبلغ من العمر 12 عاما، أعلنت اختفاءها، أمس، وأوضحت أنها كانت ترتدي عباءة وطرحة على الرأس، موضحة أنها اختفت في مدينة أبها، وتحديدًا في قرية «آل يوسف».

وأوضحت مصادر، في وقت سابق ،أن الدفاع المدني قام بالبحث عن الطفلة فرح، فيما ترددت أنباء بسقوطها بأحد الآبار، وبعد البحث في أكثر من بئر لم يتم العثور عليها، وبذلت الجهات الأمنية بالتنسيق مع الأهالي والمتطوعين، جهودًا كبيرة في البحث عنها.

ولقي حادث اختفاء الطفلة فرح، تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تم نشر أوصافها للمساعدة في سرعة العثور عليها.