السعودية | “الإسكان” تصدر 1768 رخصة بناء في 6 أشهر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الإسكان” تصدر 1768 رخصة بناء في 6 أشهر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:38 صباحًا, 20 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض كشف مسؤول في وزارة الإسكان، أن مركز خدمات المطورين “إتمام” التابع للوزارة، أنهى إجراءات 1768 رخصة بناء خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف وفقا لـ”الاقتصادية”، أن إجمالي المساحة الخاصة بالرخص المعتمدة من قبل البرنامج تصل إلى 1.1 مليون متر مربع.

وأشار إلى أن شهادات تأهيل المطورين العقاريين بلغ عددها خلال الفترة، 29 شهادة معتمدة من مركز إتمام، في حين بلغ عدد طلبات تأييد لتسجيل عمالة على مشاريع الوزارة نحو 18 ألف طلب.

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