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أول إجراء من الصحة بعد إصابة عدد من نزلاء تأهيل القنفذة بالجدري
متابعات الخليج 365 - القنفذة
أعلنت صحة القنفذة، استعداد فريق الطب الوقائي لزيارة مركز التأهيل الشامل، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إصابة عدد من نزلاء المركز بجدري الماء.
وكانت مستشفى القنفذة العام، قد استقبلت 3 حالات مصابين بالجدري المائي، وتم إعطاؤهم الدواء اللازم، وعادوا للمركز.
الجدير بالذكر أن أعراض جدري الماء تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، ضعف وتعب وإعياء عام وطفح جلدي على شكل بقع حمراء اللون، تكون مرتفعة عن مستوى الجلد، ثم تتطور إلى طفح جلدي، ثم تنفجر، وتصبح على شكل تقرحات مفتوحة.
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