الان تتابع الولايات المتحدة تجري تجربة على صاروخ متوسط المدى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أجرت الولايات المتحدة الأمريكية تجربةً على صاروخ تقليدي متوسط المدى وذلك بعد انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى. وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم أنّ الاختبار الذي نجح أجري أمس في جزيرة سانت نيكولاس قبالة كاليفورنيا حيث أطلق الصاروخ الذي أصاب هدفه بدقة بعد تحليق لأكثر من 500 كم, وأنّ المعلومات التي جُمعت والدروس المستخلصة من هذا الاختبار ستعطي وزارة الدفاع المعلومات اللازمة لتطوير أسلحة جديدة متوسطة المدى.

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