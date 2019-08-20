الأمن السيبراني يحذر من ثغرة في متصفح فايرفوكس

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أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ممثلةً في المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أمس الإثنين، تحذيراً أمنياً من الفئة المتوسطة بشأن إحدى تحديثات متصفح موزيلا فايرفوكس الأمنية. ويستهدف التحذير الأمني رقم 080-2019 الذي أطلقه المركز القطاع العام للمستخدمين، وذلك بشأن إصدار شركة موزيلا تحديثاً لمعالجة ثغرة في متصفح فايرفوكس الشهير. وتتضمّن التهديدات التي يشتمل عليها التحذير الأمني، تمكّن المهاجم من نسخ كلمات المرور المسجلة في عمليات تسجيل الدخول المحفوظة، حيث أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة Firefox 68.0.2.





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