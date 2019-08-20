6 إصابات ووفاة في حادث لحافلة حجاج

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادث سير لحافلة حجاج من روسيا، نتج عنه 6 إصابات وحالة وفاة. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرف العمليات تلقت بلاغا بوقوع حادث سير لحافلة حجاج على الطريق السريع مخرج (37) فجر الإثنين وتم توجيه 5 فرق إسعافية مع القيادة الميدانية، ووصلت للموقع، وكانت هناك 6 إصابات منها حالتان حرجان تم نقلهما لمستشفى الملك خالد الجامعي، وحالة وفاة.



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