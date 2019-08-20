الفيصل يطلع على خطة تعليم مكة المكرمة

وهنّأ الأمير خالد الفيصل، الزايدي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استمع إلى نبذة عن خطة التعليم بمنطقة مكة المكرمة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.
من جهته، عبر مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، مؤكداً حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.
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