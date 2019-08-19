الان تتابع الخدمة المدنية: ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء في لائحة الوظائف التعليمية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قالت وزارة الخدمة المدنية، الاثنثن، إنه يتم ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء في لائحة الوظائف التعليمية.
وفي ردها عن أبرز التساؤلات حول العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية، أضافت الوزارة بأن مبدأ ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عاما، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية لمن حصل على تقدير أداء وظيفي غير مرضٍ، ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى.
وتابعت الوزارة أن ذلك علما بأن ربط الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة 2 من المادة 36 من نظام الخدمة المدنية.
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