، "المفتي" يهيب بـ"التعليم" أن يتقوا الله ويتراجعوا عن السماح بالاختلاط في المراحل المبكرة ،

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أكد سماحة مفتي عام المملكة عبدالعزيز آل الشيخ؛ أن دمج الطلبة والطالبات الذكور والإناث في مراحل التعليم المبكرة، بشيء غير مرغوب فيه، وأنه أمر قد يؤول بالناس إلى استمرار الاختلاط في المراحل المقبلة.
وقال "آل الشيخ": "أنا أخشى أن يكون تمهيدًا لأن يكون بعد سنين يسمح للمدارس الحكومية بالابتدائي ثم بالمتوسط ثم بالثانوي ثم نقع في الاختلاط المذموم الذي ينزع الحياء والأخلاق من النفوس".
وأهاب مفتي عام المملكة بوزارة التربية والتعليم بأن يتقوا الله في أنفسهم، ويتراجعوا عن السماح بخلط الجنسين، ولو في المراحل الابتدائية؛ ليتقوا الله في أنفسهم، وليغلقوا وسائل الفساد وأسباب الوقوع في الشر.
وأضاف المفتي: "إننا أمة متميزة بتعليمنا، فلا ينبغي أن نترك ما كان ميزة لنا إلى أن نصبح مشاركين لغيرنا بلا خجل أو حياء، يجب على وزارة التربية والتعليم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعيدوا النظر في هذا، وألا يقروا الاختلاط بأي وسيلة".
جاء ذلك في مداخلة تلفزيونية على قناة المجد ردًا على سؤال لسائلة، ولاقى مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا بين مواقع التواصل الاجتماعي.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 11:25 PM
قال إنه شيء غير مرغوب فيه وقد يؤول بالناس إلى استمراره في المراحل المقبلة
أكد سماحة مفتي عام المملكة عبدالعزيز آل الشيخ؛ أن دمج الطلبة والطالبات الذكور والإناث في مراحل التعليم المبكرة، بشيء غير مرغوب فيه، وأنه أمر قد يؤول بالناس إلى استمرار الاختلاط في المراحل المقبلة.
وقال "آل الشيخ": "أنا أخشى أن يكون تمهيدًا لأن يكون بعد سنين يسمح للمدارس الحكومية بالابتدائي ثم بالمتوسط ثم بالثانوي ثم نقع في الاختلاط المذموم الذي ينزع الحياء والأخلاق من النفوس".
وأهاب مفتي عام المملكة بوزارة التربية والتعليم بأن يتقوا الله في أنفسهم، ويتراجعوا عن السماح بخلط الجنسين، ولو في المراحل الابتدائية؛ ليتقوا الله في أنفسهم، وليغلقوا وسائل الفساد وأسباب الوقوع في الشر.
وأضاف المفتي: "إننا أمة متميزة بتعليمنا، فلا ينبغي أن نترك ما كان ميزة لنا إلى أن نصبح مشاركين لغيرنا بلا خجل أو حياء، يجب على وزارة التربية والتعليم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعيدوا النظر في هذا، وألا يقروا الاختلاط بأي وسيلة".
جاء ذلك في مداخلة تلفزيونية على قناة المجد ردًا على سؤال لسائلة، ولاقى مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا بين مواقع التواصل الاجتماعي.
، "المفتي" يهيب بـ"التعليم" أن يتقوا الله ويتراجعوا عن السماح بالاختلاط في المراحل المبكرة ،
المصدر : الخليج 365
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