شاهد: الفنانة احلام ترعى الغنم في السعودية

نشرت الفنانة الاماراتية احلام الشامسي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو وهي ترعى قطيع من الغنم في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار اعجاب متابعيها.

وبدت الملكة احلام في مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها على موقع " انستغرام" سعيدة وهي ترتدي عباءة خلال رعيها الاغنام في مدينة ابها السعودية.

يذكر أن الفنانة أحلام الشامسي أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في 21 مارس/ آذار، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض، والذي شهد تفاعلا كبيرا من الجمهور.

الفنانة أحلام الشامسي تبلغ من العمر 50 عاما، وهي مطربة إماراتية، تلقب نفسها بـ «الملكة»، كما لقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب «فنانة الخليج»، كما تُعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي.